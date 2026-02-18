TEMAS DE HOY:
Carnavales 2026 Ministerio Público Caso Fondo Indígena

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Culparon a su hijo de 5 años: Revelan datos del supuesto infanticidio en Los Lotes

El personal médico alertó a la Policía tras hallar lesiones incompatibles con el relato familiar.

Ximena Rodriguez

18/02/2026 18:33

Foto: Freepik.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La ciudad de Santa Cruz se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de un bebé de ocho meses con múltiples huellas de maltrato físico. El menor llegó sin signos vitales a un centro médico, donde los especialistas detectaron inmediatamente que el cuerpo presentaba lesiones graves.

Al ser consultados por la gravedad del estado de la víctima, los progenitores intentaron responsabilizar a su otro hijo de apenas cinco años. Según su versión inicial, el pequeño habría golpeado al lactante, pero los médicos descartaron esta posibilidad por la magnitud de los daños detectados.

El informe de la morgue judicial confirmó que el deceso fue violento y producto de severos impactos localizados en la zona craneal. Ante la contundencia de las pruebas forenses, las autoridades procedieron con la aprehensión inmediata de la pareja para iniciar la investigación formal.

En la audiencia de medidas cautelares, un juez determinó la detención preventiva del padre de 34 años en el penal de Palmasola por 90 días. Por su parte, la madre recibió medidas sustitutivas para poder permanecer al cuidado de sus otros hijos menores de edad.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen continúa recolectando testimonios para esclarecer el entorno de violencia que rodeaba a la familia. El Ministerio Público mantiene la imputación por infanticidio mientras se agotan las pericias técnicas necesarias para dictar una sentencia definitiva.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD