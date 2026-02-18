Culparon a su hijo de 5 años: Revelan datos del supuesto infanticidio en Los Lotes

La ciudad de Santa Cruz se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de un bebé de ocho meses con múltiples huellas de maltrato físico. El menor llegó sin signos vitales a un centro médico, donde los especialistas detectaron inmediatamente que el cuerpo presentaba lesiones graves.

Al ser consultados por la gravedad del estado de la víctima, los progenitores intentaron responsabilizar a su otro hijo de apenas cinco años. Según su versión inicial, el pequeño habría golpeado al lactante, pero los médicos descartaron esta posibilidad por la magnitud de los daños detectados.

El informe de la morgue judicial confirmó que el deceso fue violento y producto de severos impactos localizados en la zona craneal. Ante la contundencia de las pruebas forenses, las autoridades procedieron con la aprehensión inmediata de la pareja para iniciar la investigación formal.

En la audiencia de medidas cautelares, un juez determinó la detención preventiva del padre de 34 años en el penal de Palmasola por 90 días. Por su parte, la madre recibió medidas sustitutivas para poder permanecer al cuidado de sus otros hijos menores de edad.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen continúa recolectando testimonios para esclarecer el entorno de violencia que rodeaba a la familia. El Ministerio Público mantiene la imputación por infanticidio mientras se agotan las pericias técnicas necesarias para dictar una sentencia definitiva.

