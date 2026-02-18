TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Carnavales 2026 Ministerio Público

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 18 de febrero en Bolivia

El mercado paralelo de divisas en Bolivia registró una jornada de fluctuaciones este miércoles 18 de febrero.

Milen Saavedra

18/02/2026 18:03

Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 18 de febrero en Bolivia. Foto: Freepik.
Bolivia

Escuchar esta nota

El mercado paralelo de divisas en Bolivia registró una jornada de fluctuaciones este miércoles 18 de febrero. De acuerdo con los principales portales de monitoreo, el dólar cerró con una cotización levemente menor a la registrada en las primeras horas del día, marcando un ligero respiro en la presión cambiaria.

Tanto el portal dolarboliviahoy.com como el sitio de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net coincidieron en la trayectoria de la divisa a lo largo del día:

Al iniciar el día (06:00): La jornada comenzó con una presión alcista, cotizándose en Bs 9.14 para la compra y Bs 9.09 para la venta.

Al mediodía (12:00): Se registró un primer ajuste hacia la baja, situándose en Bs 9.09 para la compra y Bs 9.07 para la venta.

Al cierre de la jornada: El precio se estabilizó. Dolarboliviahoy.com reportó un cierre de Bs 9.10 para la compra y Bs 9.09 para la venta. Por su parte, bolivianblue.net marcó un final de jornada en Bs 9.12 para la compra y Bs 9.09 para la venta.

Cotización del dólar paralelo:

Cotización del dólar blue:

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD