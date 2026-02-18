Así cierra el dólar en el mercado paralelo este miércoles 18 de febrero en Bolivia

El mercado paralelo de divisas en Bolivia registró una jornada de fluctuaciones este miércoles 18 de febrero. De acuerdo con los principales portales de monitoreo, el dólar cerró con una cotización levemente menor a la registrada en las primeras horas del día, marcando un ligero respiro en la presión cambiaria.

Tanto el portal dolarboliviahoy.com como el sitio de monitoreo en tiempo real bolivianblue.net coincidieron en la trayectoria de la divisa a lo largo del día:

Al iniciar el día (06:00): La jornada comenzó con una presión alcista, cotizándose en Bs 9.14 para la compra y Bs 9.09 para la venta.

Al mediodía (12:00): Se registró un primer ajuste hacia la baja, situándose en Bs 9.09 para la compra y Bs 9.07 para la venta.

Al cierre de la jornada: El precio se estabilizó. Dolarboliviahoy.com reportó un cierre de Bs 9.10 para la compra y Bs 9.09 para la venta. Por su parte, bolivianblue.net marcó un final de jornada en Bs 9.12 para la compra y Bs 9.09 para la venta.

Cotización del dólar paralelo:

Cotización del dólar blue:

