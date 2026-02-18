YPFB garantiza abastecimiento normal de gasolina en Trinidad

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que el abastecimiento de combustibles en la ciudad de Trinidad se desarrolla con total normalidad, garantizando el suministro continuo para la población y el sector del transporte.

Según el comunicado oficial, actualmente se cuenta con saldos suficientes que aseguran la disponibilidad de gasolina especial plus por al menos cuatro días, lo que permite mantener la provisión regular en las estaciones de servicio de la capital beniana.

El combustible se distribuye a través de los surtidores Pompeya, Iriarte, Paitití y Ercalug, donde se comercializa gasolina que cumple con los estándares técnicos y de calidad vigentes, asegurando un mejor desempeño de los motores y óptimo rendimiento vehicular.

YPFB también precisó que la adición de etanol como componente del combustible no genera efectos negativos en los vehículos, sino que contribuye a mejorar el octanaje y optimizar la calidad del producto final.

La estatal reafirmó que la gasolina especial plus es un producto confiable, sostenible y alineado a la normativa vigente, garantizando así el abastecimiento normal y seguro para los usuarios en Trinidad.

