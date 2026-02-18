TEMAS DE HOY:
Exgerente de YPFB

Coutinho pide la rescisión de su contrato con el Vasco da Gama por cansancio "mental"

El futbolista fue blanco de críticas por su desempeño en los partidos del club, por lo que decidió pedir su desvinculación para cuidar su salud mental.

EFE

18/02/2026 17:29

Philipe Coutinho y una celebración con el Vasco da Gama. Foto: redes sociales del club.
Brasil.

El futbolista brasileño Philippe Coutinho anunció este miércoles que pidió la rescisión de su contrato con el Vasco da Gama de Río de Janeiro por sentirse "muy cansado mentalmente".

El centrocampista de 33 años señaló en un comunicado que fue una de las "elecciones más importantes" de su vida el volver a vestir la camiseta del club carioca, en cuyas categorías inferiores se formó y al que regresó en 2024 tras pasar por equipos como el Barcelona y el Liverpool.

Sin embargo, Coutinho, quien ha sido blanco de críticas de la afición por su desempeño y fue abucheado en el último partido, dijo que "es el momento de dar un paso atrás" y "cerrar" su ciclo en el Vasco.


"Nunca faltó entrega, nunca faltaron ganas y compromiso; ser juzgado por incontables personas por algo que no forma parte de mi carácter es muy difícil", afirmó.



El futbolista, integrante de la selección brasileña en varias ocasiones, confesó hoy que siempre fue "muy reservado" y que le cuesta hablar de este asunto, pero que necesita ser "honesto" sobre su salud mental tras las críticas recibidas.

Coutinho tenía contrato con el Vasco hasta junio de este año y, según el portal de deportes G1, ya había iniciado conversaciones para renovarlo, por lo que el pedido de rescisión agarró por sorpresa a la cúpula del club.

Después de que el jugador fuera abucheado la semana pasada, el técnico Fernando Diniz lo defendió en la rueda de prensa posterior al partido, dijo que era un "regalo" para el Vasco y trató de asumir la responsabilidad por el resultado.

En 2025, Coutinho fue clave para ayudar al equipo a alcanzar la final de la Copa de Brasil, que perdió frente al Corinthians. EFE

