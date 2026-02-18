TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Atención Bolivia! Surinam intenta nacionalizar a un jugador de la Bundesliga para el repechaje

El DT de la selección que compite en Concacaf espera el fallo del TAS para incluir al futbolista que milita en el fútbol europeo. 

Martin Suarez Vargas

18/02/2026 12:25

Danilho Doekhi jugador del Unión Berlín. Foto: redes sociales.
Surinam.

Surinam espera contar con el defensor Danilho Doekhi, jugador del Unión Berlín de Alemania, para el partido de repechaje que disputará ante la selección boliviana el próximo 26 de marzo en Monterrey.

Henk ten Cate, director técnico de Surinam, aguarda la habilitación del futbolista de 27 años, que se desempeña como zaguero central. Doekhi no pudo jugar inicialmente por la selección surinamesa porque el TAS bloqueó su caso, debido a que desde los 21 años compitió representando a Países Bajos.

Sin embargo, Surinam arguyó en su defensa que las reglas deberían ser más flexibles, tomando en cuenta antecedentes de otros futbolistas cuyos casos se resolvieron de manera favorable.

Según entendidos en la materia, el TAS se pronunciará dentro de 10 días y en Surinam esperan un fallo positivo para poder contar con Doekhi en el repechaje mundialista.

