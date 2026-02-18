Benfica responde a Vinícius con un video para defender a Prestianni por un supuesto insulto racista

El caso que involucra a Vinícius Júnior y al argentino Gianluca Prestianni por un supuesto caso de racismo sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, Benfica publicó un video en sus redes sociales para respaldar a su jugador, luego de la denuncia del brasileño, quien aseguró que fue llamado “mono” durante el partido ante Real Madrid por la UEFA Champions League.

En el material difundido, el club portugués intentó sostener que, por la distancia entre los futbolistas y el contexto de la jugada, los jugadores del Real Madrid no habrían podido escuchar con claridad lo que se dijo en el cruce. La publicación fue interpretada como un intento de desacreditar la versión del delantero madridista.

La situación se originó tras el gol de Vinícius, cuando el brasileño reclamó al árbitro y el partido se detuvo por varios minutos luego de que se activara el protocolo antirracismo de la UEFA. El atacante incluso se retiró unos metros del campo como señal de protesta.

Prestianni negó haber emitido un insulto racista, mientras que desde el Real Madrid hubo respaldo total a Vinícius. En paralelo, la UEFA mantiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido y definir si corresponde una sanción.

