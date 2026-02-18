Si tu hijo duerme con la boca abierta, no lo ignores: podría ser una alerta

Dormir con la boca abierta durante meses o años puede ser una señal de problemas respiratorios que afectan el descanso, el desarrollo y la concentración de los niños.
Puede parecer algo sin importancia. Solo está dormido… con la boca abierta. Pero cuando esto ocurre todas las noches, durante meses o incluso años, deja de ser un simple hábito.
Según especialistas y organismos como la American Academy of Pediatrics y la American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery, la respiración correcta debe ser por la nariz, especialmente durante el sueño.
Cuando un niño respira por la boca de forma constante, algo puede estar interfiriendo en su vía aérea.
¿Por qué pasa?
La respiración bucal crónica suele estar relacionada con:
Adenoides agrandadas
Amígdalas inflamadas
Alergias persistentes
Congestión nasal frecuente
Desviaciones del tabique
No ocurre solo por una gripe. Ocurre cuando el problema es constante.
Las consecuencias que muchos padres no ven
Si se mantiene en el tiempo, este hábito puede provocar:
Ronquidos frecuentes
Sueño poco reparador
Cansancio y problemas de atención
Dientes desalineados
Cambios en la mandíbula
Irritabilidad y bajo rendimiento escolar
Dormir mal no siempre se nota… hasta que afecta su día a día.
Qué puedes revisar en casa
Si no puedes acudir de inmediato a un especialista, hay señales básicas que puedes observar.
1. Prueba su respiración nasal
Pídele que cierre la boca y respire solo por la nariz.
Si:
Se queja
Se agita
Dice que “no pasa aire”
Hay congestión que debe evaluarse.
2. Reduce posibles disparadores
Algunas acciones simples ayudan:
Lava la ropa de cama con frecuencia
Reduce polvo en su habitación
Evita exceso de almohadas
Revisa la postura al dormir
A veces, incluso la posición influye.
3. Observa su sueño
Presta atención si:
Ronca fuerte
Hace pausas al respirar
Se despierta agitado
Suda demasiado al dormir
Si notas esto, es prioridad buscar valoración médica, incluso en centros públicos.
No todos los casos son graves… pero ignorarlo no ayuda
No todos los niños que duermen con la boca abierta tienen un problema serio. Pero normalizarlo tampoco es la solución. A veces no es “solo que duerme así”. A veces es una señal que el cuerpo está enviando en silencio.
Dormir bien también es salud
Un buen descanso influye en:
El crecimiento
La memoria
Las defensas
El estado de ánimo
El aprendizaje
Respirar bien al dormir no es un lujo: es una necesidad.
Un mensaje para madres y padres
Escuchar estas señales a tiempo puede evitar tratamientos más complejos en el futuro. Mirar cómo duerme tu hijo… también es cuidarlo. Porque muchas veces, la prevención empieza en casa.
