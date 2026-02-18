Si tu hijo duerme con la boca abierta, no lo ignores: podría ser una alerta

Puede parecer algo sin importancia. Solo está dormido… con la boca abierta. Pero cuando esto ocurre todas las noches, durante meses o incluso años, deja de ser un simple hábito.

Según especialistas y organismos como la American Academy of Pediatrics y la American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery, la respiración correcta debe ser por la nariz, especialmente durante el sueño.

Cuando un niño respira por la boca de forma constante, algo puede estar interfiriendo en su vía aérea.

¿Por qué pasa?

La respiración bucal crónica suele estar relacionada con:

Adenoides agrandadas

Amígdalas inflamadas

Alergias persistentes

Congestión nasal frecuente

Desviaciones del tabique

No ocurre solo por una gripe. Ocurre cuando el problema es constante.

Las consecuencias que muchos padres no ven

Si se mantiene en el tiempo, este hábito puede provocar:

Ronquidos frecuentes

Sueño poco reparador

Cansancio y problemas de atención

Dientes desalineados

Cambios en la mandíbula

Irritabilidad y bajo rendimiento escolar

Dormir mal no siempre se nota… hasta que afecta su día a día.

Qué puedes revisar en casa

Si no puedes acudir de inmediato a un especialista, hay señales básicas que puedes observar.

1. Prueba su respiración nasal

Pídele que cierre la boca y respire solo por la nariz.

Si:

Se queja

Se agita

Dice que “no pasa aire”

Hay congestión que debe evaluarse.

2. Reduce posibles disparadores

Algunas acciones simples ayudan:

Lava la ropa de cama con frecuencia

Reduce polvo en su habitación

Evita exceso de almohadas

Revisa la postura al dormir

A veces, incluso la posición influye.

3. Observa su sueño

Presta atención si:

Ronca fuerte

Hace pausas al respirar

Se despierta agitado

Suda demasiado al dormir

Si notas esto, es prioridad buscar valoración médica, incluso en centros públicos.

No todos los casos son graves… pero ignorarlo no ayuda

No todos los niños que duermen con la boca abierta tienen un problema serio. Pero normalizarlo tampoco es la solución. A veces no es “solo que duerme así”. A veces es una señal que el cuerpo está enviando en silencio.

Dormir bien también es salud

Un buen descanso influye en:

El crecimiento

La memoria

Las defensas

El estado de ánimo

El aprendizaje

Respirar bien al dormir no es un lujo: es una necesidad.

Un mensaje para madres y padres

Escuchar estas señales a tiempo puede evitar tratamientos más complejos en el futuro. Mirar cómo duerme tu hijo… también es cuidarlo. Porque muchas veces, la prevención empieza en casa.

