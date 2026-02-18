TEMAS DE HOY:
Salud

Si tu hijo duerme con la boca abierta, no lo ignores: podría ser una alerta

Dormir con la boca abierta durante meses o años puede ser una señal de problemas respiratorios que afectan el descanso, el desarrollo y la concentración de los niños.

Silvia Sanchez

18/02/2026 11:09

Si tu hijo duerme con la boca abierta, no lo ignores: podría ser una alerta. Imagen referencial Revista Hola.
Mundo

Escuchar esta nota

Puede parecer algo sin importancia. Solo está dormido… con la boca abierta. Pero cuando esto ocurre todas las noches, durante meses o incluso años, deja de ser un simple hábito.

Según especialistas y organismos como la American Academy of Pediatrics y la American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery, la respiración correcta debe ser por la nariz, especialmente durante el sueño.

Cuando un niño respira por la boca de forma constante, algo puede estar interfiriendo en su vía aérea.

¿Por qué pasa?

La respiración bucal crónica suele estar relacionada con:

  • Adenoides agrandadas

  • Amígdalas inflamadas

  • Alergias persistentes

  • Congestión nasal frecuente

  • Desviaciones del tabique

No ocurre solo por una gripe. Ocurre cuando el problema es constante.

Las consecuencias que muchos padres no ven

Si se mantiene en el tiempo, este hábito puede provocar:

  • Ronquidos frecuentes

  • Sueño poco reparador

  • Cansancio y problemas de atención

  • Dientes desalineados

  • Cambios en la mandíbula

  • Irritabilidad y bajo rendimiento escolar

Dormir mal no siempre se nota… hasta que afecta su día a día.

Qué puedes revisar en casa

Si no puedes acudir de inmediato a un especialista, hay señales básicas que puedes observar.

1. Prueba su respiración nasal

Pídele que cierre la boca y respire solo por la nariz.

Si:

  • Se queja

  • Se agita

  • Dice que “no pasa aire”

Hay congestión que debe evaluarse.

2. Reduce posibles disparadores

Algunas acciones simples ayudan:

  • Lava la ropa de cama con frecuencia

  • Reduce polvo en su habitación

  • Evita exceso de almohadas

  • Revisa la postura al dormir

A veces, incluso la posición influye.

3. Observa su sueño

Presta atención si:

  • Ronca fuerte

  • Hace pausas al respirar

  • Se despierta agitado

  • Suda demasiado al dormir

Si notas esto, es prioridad buscar valoración médica, incluso en centros públicos.

No todos los casos son graves… pero ignorarlo no ayuda

No todos los niños que duermen con la boca abierta tienen un problema serio. Pero normalizarlo tampoco es la solución. A veces no es “solo que duerme así”. A veces es una señal que el cuerpo está enviando en silencio.

Dormir bien también es salud

Un buen descanso influye en:

  • El crecimiento

  • La memoria

  • Las defensas

  • El estado de ánimo

  • El aprendizaje

Respirar bien al dormir no es un lujo: es una necesidad.

Un mensaje para madres y padres

Escuchar estas señales a tiempo puede evitar tratamientos más complejos en el futuro. Mirar cómo duerme tu hijo… también es cuidarlo. Porque muchas veces, la prevención empieza en casa.

