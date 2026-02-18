¿Bolivianos ya pueden viajar sin visa a Nicaragua? Esto informó la Embajada

Viajar ahora será más sencillo para miles de bolivianos. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los ciudadanos del país ya no necesitan visa para ingresar a Nicaragua, gracias a nuevas disposiciones migratorias.

La medida busca fortalecer las relaciones entre ambos países y facilitar el tránsito de personas en la región.

Comunicado oficial

La información fue difundida a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República de Nicaragua.

En el documento se señala:

“Los ciudadanos bolivianos no requieren visa para ingresar a Nicaragua, encontrándose bajo la categoría de libre visado”.

Con esta disposición, los viajeros solo deberán presentar su pasaporte vigente para ingresar al país centroamericano.

¿Qué significa el “libre visado”?

El libre visado permite a los bolivianos viajar sin realizar trámites previos en embajadas o consulados.

Este beneficio facilita:

Viajes turísticos

Visitas familiares

Estadías cortas por trabajo o negocios

Menos gastos y papeleo

En la mayoría de los casos, basta con contar con un pasaporte válido.

Otros países que ya permiten ingresar sin visa

Bolivia ya cuenta con acuerdos similares en varios países de Sudamérica, especialmente dentro del bloque del Mercosur.

Entre ellos se encuentran:

Argentina

Brasil

Chile

Perú

En estos destinos, los bolivianos pueden ingresar incluso con su cédula de identidad, sin necesidad de pasaporte.

Más oportunidades para viajar

La eliminación del requisito de visa con Nicaragua representa una nueva oportunidad para el turismo, el intercambio cultural y los negocios internacionales.

Autoridades destacaron que este tipo de acuerdos fortalece la integración regional y abre nuevas puertas para los ciudadanos.

Una puerta más abierta al mundo

Con esta decisión, Bolivia suma un nuevo país a su lista de destinos sin visa.

