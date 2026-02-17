Atención viajeros: estas son las carreteras cerradas en el Martes de Ch’alla

Se continúa con los trabajos de limpieza en la carretera que une Oruro y Cochabamba, se tiene un paso provisional con tráfico lento.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió su reporte para este martes 17 de febrero donde se mantienen cinco vías de transitabilidad con desvíos y dos con restricción vehicular. En esta jornada donde termina las actividades por los carnavales muchas familias retornan a sus localidades de origen conozca cuales vías se encuentran con dificultades.

Restricción vehicular

En Beni, se mantiene el corte de vía en el sector de Santo Domingo - Monte Grande, la ABC mantiene los trabajos y en constante evaluación de la ruta por las condiciones técnicas que afectaron el camino.

En Tarija, tome sus previsiones por que la ABC en la ruta Itacua – La Central habilitó horarios de no transitabilidad. Por la mañana de 07:00 – 09:30 y 10:30 – 12:00. Por la tarde de 13:30 – 15:30 y 16:30 – 18:00

Transitabilidad con desvíos

En Santa Cruz, en San Germán en cercanías al puente Ichilo se debe tomar desvíos por el par vial nuevo. El segundo punto de transitabilidad con desvío en la ruta Bermejo-La Angostura, se tiene habilitado un carril se recomienda manejo con precaución.

En Pando, tomar desvíos en la ruta que une Conquista-El Sena, el tramo se encuentra en construcción. El segundo camino con desvío en el departamento se encuentra en el tramo del Kilómetro 185 – La Floresta donde se recomienda conducción con precaución.

Oruro, se mantienen por segundo día los trabajos de limpieza en la ruta Oruro-Cochabamba a la altura Confital la ABC recomienda transitabilidad con precaución a consecuencia de los derrumbes en la zona.

