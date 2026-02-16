TEMAS DE HOY:
Nacionales

Rodrigo Paz anuncia visita del presidente de la CAF y proyectos para Tarija

El titular de la CAF, Sergio Díaz-Granados, visitará el departamento para firmar acuerdos de proyectos para la ciudad y la región. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

16/02/2026 12:11

El presidente Rodrigo Paz anunció que el titular del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, visitará la ciudad de Tarija, donde se darán a conocer anuncios vinculados a proyectos que beneficiarán tanto a la capital tarijeña como al departamento.

“Después de Carnaval vamos a traer buenas noticias a Tarija vinculadas con necesidades sociales. Llegaremos con el presidente de la CAF para firmar acuerdos de muchos proyectos para la ciudad y para el departamento”, señaló el mandatario.

Paz también adelantó que el Gobierno trabaja en la elaboración de normas que deberán ser presentadas ante la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que la llegada de recursos para el país requiere la aprobación del Parlamento. En ese sentido, exhortó a legisladores de todas las fuerzas políticas a acompañar este proceso.

“Con la llegada de recursos, eso requiere la aprobación del Parlamento. Pido a las brigadas parlamentarias, a diputados y senadores, que participen en la aprobación, en el inicio y en la entrega de obras. No me importa el partido, porque es un trabajo conjunto entre el Legislativo y el Ejecutivo”, agregó.

El anuncio del presidente fue tras participar en Tarija en el tradicional 'Lunes de Mojazón' en donde compartió la fiesta del Carnaval de Tarija en compañía de su esposa y de la población que participa en esta celebración tradicional. 

