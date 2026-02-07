Presidente acusa que 'mafias' dentro del Estado están detrás del crimen de Mauricio Aramayo

El presidente Rodrigo Paz denunció que su colaborador cercano, Mauricio Aramayo, fue asesinado por negarse a participar en un acto de corrupción.

En un mensaje cargado de pesar, el mandatario afirmó que Aramayo se convirtió en una víctima directa de las estructuras ilícitas que operan dentro del Estado. “Lo mataron por no aceptar una coima; lo normal es entrar a aceptar coimas”, expresó Paz, señalando la gravedad del hecho como un punto de quiebre en la lucha contra la corrupción en Bolivia.

"Es el primer muerto de la corrupción en la historia del país"

El jefe de Estado calificó el caso como un precedente doloroso pero revelador. “Es el primer muerto de la corrupción en la historia de Bolivia”, afirmó, visiblemente afectado.

Paz no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias del crimen, pero enmarcó el hecho dentro de una disputa mayor contra intereses poderosos que, según dijo, resisten las reformas impulsadas por su Gobierno.

Una lucha con riesgos personales

El presidente pidió a la población mantener la confianza en medio de este contexto adverso. “Tengan fe que lo estamos haciendo con mucho riesgo, porque son intereses grandes”, sostuvo.

Aseguró que su administración ha trazado una hoja de ruta clara para ordenar el Estado de forma estructural hasta 2026, pero reconoció que la presión sobre funcionarios honestos se ha intensificado, incluyendo amenazas directas.

Un llamado a derrotar a las mafias

Paz hizo un llamado a la ciudadanía a no ceder ante el miedo y defender la honestidad como principio rector del país.“Los buenos tienen que ganar; a los malos los tenemos que derrotar, y nosotros estamos del lado de los buenos”.

