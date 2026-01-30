Paz y Kast se reúnen en Panamá para "construir futuro" en beneficio de Bolivia y Chile

Los mandatarios coincidieron en fortalecer el diálogo y la cooperación entre Bolivia y Chile para mejorar la calidad de vida de ambos pueblos, priorizando el futuro por encima de los conflictos históricos.
30/01/2026 6:43
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió este jueves con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, en Ciudad de Panamá, y dialogaron sobre la construcción de un "futuro" para mejorar en conjunto la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países.
Paz, Kast y sus respectivos equipos conversaron en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se celebra en Panamá.
El gobernante electo de Chile mencionó que ambos países tienen "una relación de años" y comparten una frontera común, "donde chilenos han visitado permanentemente Bolivia, bolivianos han ido a Chile a aportar con su trabajo, con su esfuerzo al desarrollo" de su nación.
También aseguró que esto "abre una nueva manera" de encuentro "en torno a la calidad de vida" de los ciudadanos y expresó su voluntad de hacer "todo lo necesario" para mejorar las relaciones "diplomáticas, comerciales, culturales, sociales con Bolivia".
"Entendemos nuestros factores históricos que hay en la relación chileno-boliviana, pero también entendemos que nuestros pueblos tienen que progresar y la realidad que se genera sobre una mejor vida para nuestros hombres y mujeres de Bolivia y de Chile hace un momento superior", afirmó Paz.
El mandatario boliviano aseguró que la prioridad es "crecer", "dar salud, educación" y "un mejor futuro a nuestros habitantes".
Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.
El pasado 8 de noviembre, el presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, asistió a la investidura de Paz, con quien, además, se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años.
