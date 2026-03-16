Identifican a víctima de feminicidio en el Plan 3000; su cuerpo sigue en morgue

Como Lourdes Cahuaya Colque, de 34 años de edad, fue identificada la mujer que perdió la vida en un presunto caso de feminicidio registrado en la zona de Paurito, en Santa Cruz.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima murió a causa de múltiples golpes en la cabeza, en circunstancias que actualmente son investigadas por las autoridades.

El hecho se conoció la mañana de este lunes, cuando los hijos de la mujer, alarmados porque su madre no despertaba, salieron a pedir ayuda. Vecinos acudieron al domicilio tras escuchar el pedido de auxilio y, al percatarse de la gravedad de la situación, dieron aviso a la Policía.

Efectivos policiales ingresaron a la vivienda y encontraron el cuerpo sin vida de Lourdes Cahuaya Colque, activando de inmediato el protocolo correspondiente para este tipo de casos.

El principal sospechoso es la pareja de la víctima, quien permanece aprehendido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas.

Entretanto, el cuerpo de la víctima continúa en la morgue, a la espera de la llegada de sus familiares, quienes son oriundos de La Paz. Posteriormente, será trasladado a esa ciudad, donde se realizará su velorio y entierro.

Las investigaciones continúan para esclarecer este hecho y determinar responsabilidades en este nuevo caso de violencia extrema contra la mujer.

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