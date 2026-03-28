La justicia boliviana determinó la sentencia máxima de 30 años de prisión sin derecho a indulto para Fernando R., el hombre de 22 años que victimó a su ex pareja adolescente. El fallo fue emitido tras la conclusión de la audiencia cautelar, donde el imputado decidió someterse a un proceso abreviado para agilizar la resolución del caso.

Durante la comparecencia ante el juez, el acusado aceptó formalmente su culpabilidad por el feminicidio que consternó al municipio de Samaipata. Ante la admisión del delito y la contundencia de las pruebas acumuladas por el Ministerio Público, la autoridad jurisdiccional procedió a dictar la condena de forma inmediata.

Una vez finalizada la sesión judicial, se procedió al traslado del ahora sentenciado desde las dependencias de la Felcc. El destino final de Fernando R. será la cárcel pública de Palmasola, recinto donde deberá cumplir la totalidad de su condena por el asesinato de la menor de 15 años.

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