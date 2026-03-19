El Alto: Mujer de 37 años es asesinada a tiros: autor ya fue identificado

Un nuevo hecho de violencia extrema sacude a la ciudad de El Alto. Una mujer de 37 años fue asesinada con seis impactos de arma de fuego en la zona Primero de Mayo, en un caso que es investigado por el delito de feminicidio.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima recibió disparos en el pecho y al menos uno en la cabeza. El crimen ocurrió en plena vía pública, donde incluso cámaras de seguridad captaron el momento en el que se escuchan las detonaciones.

Autor identificado

Las investigaciones avanzan y la Fiscalía confirmó que el presunto autor del hecho ya fue identificado.

“Ya tenemos a una persona identificada, pero vamos a reservar los nombres porque aún existen actos investigativos en curso”, señalaron desde el Ministerio Público.

Actualmente, las autoridades continúan con la toma de declaraciones y no se descartan allanamientos en las próximas horas para esclarecer completamente el crimen.

Posibles móviles del crimen

De manera preliminar, las autoridades indicaron que el hecho podría estar relacionado con móviles económicos; sin embargo, este extremo aún se encuentra en etapa de investigación.

El caso ha generado preocupación en la población alteña, donde vecinos denuncian un incremento de hechos violentos en los últimos días.

Otros hechos recientes en La Paz

Este crimen se suma a otros casos recientes en el departamento de La Paz, como el de una mujer de aproximadamente 68 años hallada sin vida en la comunidad de Toloma, en el municipio de Patacamaya.

Según las investigaciones preliminares, la víctima fue golpeada y asfixiada, presuntamente con sus propias trenzas. El principal sospechoso sería su hermano, en un hecho que también es investigado como feminicidio.

Cifras que alarman

De acuerdo con el reporte actualizado al 19 de marzo, en Bolivia ya se registran 22 casos de feminicidio en lo que va del año.

El departamento de La Paz encabeza la lista con 11 víctimas, seguido por Santa Cruz, Oruro y Cochabamba.

Las autoridades señalaron que varios de estos casos ya fueron esclarecidos, algunos con detención preventiva.

Mira la programación en Red Uno Play