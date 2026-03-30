Joven de 26 años muere tras ser atropellado en Senkata; conductor se dio a la fuga

Un joven de 26 años perdió la vida tras ser atropellado en el sector de Senkata, en la ciudad de El Alto, informó el jefe de la División de Accidentes de Tránsito, capitán Franklin Huayhua.

El hecho ocurrió en vía pública, donde la víctima fue encontrada inicialmente con signos vitales tras la intervención policial.

Fue auxiliado con vida

Según el reporte, el joven fue trasladado de emergencia a la clínica Justo Redentor, donde recibió atención médica.

Presentaba un diagnóstico preliminar de:

Fractura en la base del cráneo

Fractura en la mandíbula

Lesiones en extremidades superiores

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció aproximadamente seis horas después de su ingreso.

Conductor huyó del lugar

El capitán Huayhua confirmó que el conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga, lo que dificulta la investigación inicial.

La Policía activó operativos para dar con el responsable del hecho.

Investigación en curso

En un inicio, la víctima no portaba documentación, lo que complicó su identificación. Además, se informó que presentaba aliento alcohólico.

Las autoridades trabajan en coordinación con criminalística para identificar al vehículo y esclarecer las circunstancias del accidente.

“Se está realizando trabajo de laboratorio para establecer la identidad y dar con el vehículo”, indicó la autoridad.

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