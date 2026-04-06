Productores se reunirán este martes para definir precio de la leche en Cochabamba

Productores lecheros y empresarios sostendrán este martes una reunión clave para fijar el nuevo precio de la leche cruda en Cochabamba.

El productor lechero Mario Mercado informó que ya se desarrollaron varios encuentros previos con la industria, principal compradora de leche en Cochabamba, sin lograr aún un acuerdo definitivo.

Explicó que el sector enfrenta una subida sostenida de costos desde el año pasado, debido al incremento de costos de insumos como afrechillo y maíz, el alza de productos derivados de la soya y la eliminación de la subvención a los combustibles.

Sostuvo que actualmente los productores reciben alrededor de 4,50 bolivianos por litro, un monto que consideran insuficiente para cubrir los costos. En ese contexto, los productores esperan que el nuevo precio permita al menos garantizar la sostenibilidad del sector.

Mercado indicó que en Santa Cruz ya se definió un precio de 5,50 bolivianos por litro, con incentivos por calidad, y que en Cochabamba se busca alcanzar una cifra similar o superior, tomando en cuenta las particularidades del mercado local. “No es un precio que cierre todos los costos, pero sí podría ayudar a frenar la caída del sector”, afirmó.

Asimismo, advirtió de una reducción en la producción lechera, una situación que preocupa debido a que entre 2024 e inicios de 2025 se entregaba entre 310 mil y 335 mil litros diarios y actualmente se registra una caída, con unos 280 mil litros.

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