Manuel Saavedra rompe el silencio sobre la polémica del ‘tipoy’; esto es lo que dijo

El alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, emitió un pronunciamiento frente a los recientes actos que han sido percibidos como una falta de respeto hacia la cultura oriental. El líder político afirmó que lo sucedido no representa libertad de expresión, sino un desprecio directo hacia las raíces y la historia de un pueblo entero.

“El tipoy no es un disfraz, no es un objeto para provocar; es identidad y la expresión viva de nuestras mujeres”, manifestó Saavedra en un video que circula en sus redes sociales. El burgomaestre electo subrayó que, aunque el debate de ideas es fundamental en democracia, nunca se debe aceptar que se ridiculice la esencia de una región.

Saavedra hizo un llamado a la construcción de una Bolivia diversa donde el occidente y el oriente logren complementarse mediante el respeto mutuo. En sus palabras, la cultura cruceña debe ser honrada y las mujeres valoradas, rechazando cualquier intento de utilizarlas como herramientas de provocación o burla.

En un plano más personal, la autoridad reveló que su esposa, Roxana Del Río, llevará un vestido inspirado en el tipoy el próximo 4 de mayo durante su posesión oficial. Este gesto busca demostrar que la identidad regional no solo se defiende en los discursos, sino que se vive y se proyecta con orgullo hacia el futuro del país.

Finalmente, el alcalde electo aprovechó la celebración de la Pascua de Resurrección para invitar a la ciudadanía a renovar la unidad y la esperanza entre todos los bolivianos. Cerró su mensaje con un ferviente "¡que viva el tipoy cruceño!", instando a que más mujeres porten esta prenda como un símbolo de dignidad y pertenencia.

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