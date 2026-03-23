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Manuel Saavedra logra el respaldo más alto en la historia reciente de Santa Cruz

Con datos actualizados del Tribunal Supremo Electoral, el candidato mantiene una amplia ventaja y se perfila como la nueva autoridad municipal.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/03/2026 7:45

Santa Cruz, Bolivia

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Según los resultados rápidos preliminares difundidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el 94% de avance, Manuel Saavedra se consagra como alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra al alcanzar un 71,4% de los votos.

La diferencia frente a sus contendores marca una de las victorias más amplias en la historia reciente del municipio. En segundo lugar se ubica Gary Áñez con el 7,6%, seguido por Carlos Subirana con el 5,6%.

Más atrás se encuentran Alfredo Solares y Angélica Sosa, ambos con el 4,2%, mientras que Federico Morón alcanza el 2,2%. En los últimos lugares figuran Rosario Chamisedine con 1,2%, Orlando Peña y Su Yunchú con 0,8% cada uno.

 

 

La lista la completan Félix Oros, Paola Cronenbol y Rafael Quinteros, quienes registran un 0,3% cada uno, de acuerdo a los datos oficiales preliminares.

Estos resultados posicionan a Saavedra como la nueva autoridad municipal de la capital cruceña; sin embargo, el TSE recordó que el cómputo oficial continúa en curso y los porcentajes podrían experimentar variaciones leves conforme avance el escrutinio final.

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