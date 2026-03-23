Desde este lunes 23 de marzo, las entidades financieras en Bolivia exigen el certificado de sufragio para realizar trámites y transacciones. La medida se aplica tras las elecciones subnacionales realizadas el día anterior en todo el país.

El documento acredita que la persona cumplió con su obligación de votar. Sin este comprobante, los usuarios pueden enfrentar restricciones en servicios bancarios, según la normativa vigente.

Documento obligatorio por tres meses

El certificado será válido y obligatorio durante 90 días posteriores a la votación. En ese periodo, se solicitará para gestiones como retiros, depósitos, apertura de cuentas y otros servicios administrativos.

Las autoridades también indicaron que el certificado entregado por los jurados de mesa es el único comprobante válido para acreditar la participación en los comicios.

¿Qué pasa si no votaste?

Quienes no acudieron a votar tienen un plazo de 30 días para tramitar un certificado de exención en los tribunales electorales departamentales.

Para ello, deberán presentar documentación que respalde su inasistencia, como:

Enfermedad

Viaje o residencia en el exterior

Causas de fuerza mayor

Sin este trámite, además de limitaciones en bancos, la normativa establece restricciones como no acceder a cargos públicos o tramitar pasaporte dentro del periodo establecido.

Recomendación a la población

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía llevar el certificado de sufragio al acudir a cualquier entidad bancaria, para evitar demoras o la imposibilidad de realizar operaciones.

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