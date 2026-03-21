¿Qué días se celebra la Semana Santa en Bolivia y cuándo cae el feriado?

La Semana Santa 2026 en Bolivia se celebrará del domingo 29 de marzo al sábado 4 de abril, siguiendo el calendario de la Iglesia Católica, una de las festividades religiosas más importantes del año para millones de fieles.

El inicio está marcado por el Domingo de Ramos (29 de marzo), que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. A partir de esa fecha se desarrollan jornadas litúrgicas consecutivas: Lunes Santo (30 de marzo), Martes Santo (31 de marzo) y Miércoles Santo (1 de abril), días en los que se realizan misas y actividades preparatorias en templos de todo el país.

El Jueves Santo (2 de abril) conmemora la Última Cena e incluye rituales como el lavatorio de pies y la adoración al Santísimo. En varias ciudades, esta jornada también marca el inicio de recorridos religiosos nocturnos y visitas a iglesias.

El momento central llega con el Viernes Santo (3 de abril), fecha en la que se recuerda la Pasión y Muerte de Cristo. Este día es feriado nacional con suspensión de actividades, lo que genera un fin de semana largo aprovechado tanto para la reflexión religiosa como para el turismo interno.

La celebración continúa con el Sábado Santo (4 de abril), dedicado a la vigilia pascual, y concluye con el Domingo de Pascua (5 de abril), que simboliza la resurrección de Jesús y el cierre del calendario litúrgico de la Semana Santa.

Celebraciones en Bolivia

En distintas regiones del país, la Semana Santa se vive con expresiones propias que combinan fe, cultura y tradición. Ciudades como Sucre, Copacabana, Tarija y San Ignacio de Moxos destacan por sus actividades religiosas, procesiones y propuestas gastronómicas.

Además de los actos litúrgicos, estas fechas impulsan el turismo, con ferias, recorridos patrimoniales y festivales que forman parte de la agenda cultural.

El Viernes Santo se consolida así como uno de los feriados más importantes del año, tanto por su significado religioso como por su impacto en la movilidad y la economía local.

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