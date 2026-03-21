¿Quiénes recibirán más de Bs 700 de aumento en sus rentas desde abril?

Más del 80% de los rentistas y derechohabientes del Sistema de Reparto recibirán un incremento mensual superior a Bs700 a partir de abril, informó en su momento el director del Senasir, Alberto Bonadona.

El ajuste corresponde al incremento anual de rentas para la gestión 2026 y se calcula en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), que alcanzó el 18,12% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

Cómo se aplica el incremento

El aumento se distribuye bajo un criterio inversamente proporcional, lo que significa que las rentas más bajas reciben un mayor porcentaje de incremento.

Los montos adicionales oscilan entre Bs755 para las rentas más bajas y Bs283 para las más altas, manteniendo un tope máximo de Bs7.974,54.

En promedio, quienes perciben entre Bs2.526 y Bs4.076 recibirán un incremento cercano a Bs730.

Beneficiarios y presupuesto

La medida beneficiará a más de 68.500 personas, entre rentistas y derechohabientes.

El impacto en planillas supera los Bs48 millones, reflejando el ajuste destinado a preservar el poder adquisitivo de los beneficiarios.

Pago con retroactivo

El incremento será incorporado en la planilla de marzo, cuyo pago se realizará en abril.

Además, se incluirá el retroactivo de enero y febrero, por lo que algunos beneficiarios podrían recibir cerca de Bs2.100 adicionales en ese mes.

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