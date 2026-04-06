Con un hombre menos, Bolivia rescata un empate ante Venezuela

Bolivia rescató un valioso empate 2-2 frente a Venezuela en el Sudamericano Sub-17 que se disputa en Paraguay. El conjunto nacional, pese a jugar con un hombre menos, mostró carácter y logró igualar el marcador tras estar en desventaja.

El primer tiempo fue dominado por Venezuela, ante una Bolivia que no logró asentarse en el campo y evidenció errores defensivos y falta de juego colectivo. La Vinotinto abrió el marcador a los 15 minutos mediante Santiago Sánchez, quien anotó de cabeza.

Cuando se jugaban los 43 minutos, Román Lozada amplió la ventaja, también con un cabezazo, dejando a Bolivia contra las cuerdas y con el fantasma de una nueva goleada en el torneo.

Sin embargo, en el segundo tiempo la Verde mostró otra actitud. Tras el ajuste en el vestuario, el equipo salió decidido a buscar el descuento y comenzó a arrinconar a su rival.

Todo parecía indicar que en la segunda mitad la situación empeoraría tras la expulsión de Matías Cuéllar a los 57 minutos, luego de una dura entrada en su afán de cortar un contragolpe de un jugador venezolano.

El premio llegó gracias a Nabil Nacif, quien descontó con una gran jugada individual para el 1-2. Posteriormente, Jhassir Guerra se vistió de héroe al ejecutar un tiro libre perfecto que selló el 2-2 definitivo y desató la alegría nacional.

Con este resultado, Bolivia mantiene sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. En su próximo compromiso enfrentará a Perú desde las 18:00 en el estadio Ameliano.

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