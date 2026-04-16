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Clasificatoria al Mundial Sub-17: el motivo por el que se trasladó para hoy el Bolivia vs Chile

Bolivianos y chilenos juegan su pase a la cita mundialista esta noche en territorio paraguayo. 

Martin Suarez Vargas

16/04/2026 9:58

Izquierda: Jhassir Guerra de Bolivia celebrando eufóricamente su gol ante Venezuela. Derecha: Amaro Pérez delantero de Chile. Foto: cuentas oficiales de redes sociales (Facebook).
Paraguay.

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Bolivia y Chile jugarán esta noche por la clasificación al Mundial Sub-17, en un partido reprogramado que debía disputarse el miércoles 15 de abril, pero la Conmebol decidió posponerlo para hoy en horas de la noche en territorio paraguayo.

La lluvia ha sido constante en los últimos días en territorio paraguayo; por tal motivo, no se ha desarrollado con normalidad el Sudamericano Sub-17 clasificatorio al Mundial de la categoría. Por esa misma razón, el duelo decisivo que debía jugarse el pasado miércoles fue postergado para esta jornada.

De esta manera, hoy desde las 19:00 la selección boliviana de fútbol jugará contra su similar de Chile en el estadio Ameliano, por un boleto al Mundial. Si Bolivia no logra vencer, tendrá un próximo partido ante el ganador del duelo entre Venezuela y Uruguay.

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