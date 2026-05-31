La cerveza más cara estará en el Mundial: ¿Cuánto costará el vaso?

Los precios de la cerveza durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 podrían registrar valores históricos, especialmente en los estadios de Estados Unidos, donde un vaso del producto superaría los 14 dólares (142 bolivianos), según un informe de la plataforma SeatPick, citado por un especial de Copa del Mundo de Forbes Paraguay.

El estudio advierte que este monto marcaría una de las diferencias más amplias de precios dentro del torneo, que se disputará en conjunto en Estados Unidos, México y Canadá bajo la organización de la FIFA World Cup 2026.

En contraste, México presentaría costos considerablemente más bajos, con un precio estimado inferior a los 3 dólares (31 bolivianos) por vaso, lo que evidencia una fuerte disparidad en el gasto que enfrentarán los aficionados según la sede.

El informe señala que estas diferencias reflejan no solo las condiciones económicas de cada país anfitrión, sino también el impacto del consumo dentro de los estadios, en lo que ya se perfila como uno de los Mundiales más costosos de la historia para los seguidores del fútbol.

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