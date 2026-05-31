“Viene realizando buenos partidos”: Cuca destaca el gran presente de Miguelito

Miguel Terceros atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó al primer equipo de Santos. Luego de marcar un gol en la victoria por 3-1 sobre Vitória por el Brasileirao, el boliviano recibió un importante respaldo de su entrenador, Cuca, quien valoró su crecimiento y rendimiento dentro del equipo.

El mediocampista nacional fue el encargado de abrir el marcador a los 18 minutos del partido con un potente remate que encaminó el triunfo del conjunto santista. Su actuación no pasó desapercibida para el estratega brasileño, que destacó la evolución mostrada por el futbolista en las últimas jornadas.

“Miguelito está jugando en un lugar que le está yendo bien. Es un jugador que actúa por los costados y aprovechó muy bien la oportunidad”, señaló Cuca al analizar el desempeño del boliviano tras el encuentro disputado en Vila Belmiro.

El entrenador también resaltó la regularidad que viene mostrando el jugador.

“Viene realizando buenos partidos. Contra Gremio jugó bien y hoy jugó mucho mejor que en los dos encuentros anteriores”, afirmó, dejando en claro su satisfacción por el nivel alcanzado por el joven mediocampista.

Con un gol, una asistencia y una actuación determinante ante Vitória, Miguel Terceros continúa consolidándose como una pieza importante en Santos, mientras sigue sumando elogios tanto de la prensa como del cuerpo técnico del club brasileño.

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