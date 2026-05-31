"Dirigió el triunfo": prensa brasileña se rinde ante Miguelito tras su gol en el Santos

Miguel Terceros sigue cosechando reconocimiento en Brasil. Luego de marcar su primer gol en el Brasileirao y contribuir de manera decisiva en la victoria de Santos por 3-1 sobre Vitória, el mediocampista boliviano recibió elogios de la prensa especializada.

El portal brasileño Diário do Peixe, uno de los medios más cercanos a la actualidad del club santista, destacó el desempeño del futbolista nacional en su análisis posterior al encuentro.

“Actuaciones: Miguelito lidera la victoria de Santos y Gabigol casi la estropea”, tituló el medio al evaluar el rendimiento de los jugadores.

En su comentario, el portal resaltó que el boliviano fue determinante para que Santos consiguiera un triunfo clave en Vila Belmiro y abandonara la zona de descenso del Brasileirao. Además, destacó que Miguelito anotó un gol, brindó una asistencia y fue el conductor del equipo durante gran parte del compromiso.

El tanto del jugador boliviano llegó a los 18 minutos del primer tiempo, cuando sacó un potente remate de zurda que terminó en el fondo de la red. La conquista abrió el camino para una noche memorable y confirmó el gran momento que atraviesa en el conjunto paulista.

Con actuaciones cada vez más destacadas, Miguel Terceros continúa ganándose un lugar importante en Santos y empieza a captar la atención de la prensa brasileña, que ya lo señala como una de las figuras emergentes del equipo en la presente temporada.

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