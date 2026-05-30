La Verde arranca con el trabajo rumbo al Mundial 2030

La Selección Nacional cumplió su primera sesión de trabajo, en una de las canchas del club Blooming, el viernes, colocándose en marcha en el camino rumbo a las clasificatorias a la Copa Mundial 2030.

El plantel boliviano se entrenó pensando en los encuentros de preparación que jugará frente a Escocia (6 de junio) y Argelia (10 de junio), en territorio estadounidense, que serán los primeros cotejos en este largo proceso hacia las clasificatorias mundialistas España-Portugal-Marruecos.

“Comenzamos bien, con un grupo joven y con gente de experiencia, que transmitirá su experiencia a los más chicos, como parte del ciclo que deben cumplir las selecciones”, declaró Cristian Farah, uno de los asistentes técnicos de Óscar Villegas.

La labor en el primer día estuvo enfocada en la parte física, con ejercicios livianos. Los jugadores tendrán contacto con la pelota el fin de semana. El viaje de la delegación está programado para el martes, con su primera parada en New Jersey, donde jugarán contra los escoceses, luego se trasladarán a Kansas, donde se encontrarán con los argelinos.

“Contento con esta primera convocatoria, es un sueño estar con jugadores que venía de niño. Haré todo lo posible por quedarme, sacar adelante la Selección y aprovechar el máximo”, dijo Leonardo Viviani, delantero de Aurora, que con 18 años acude a su primera convocatoria.

MEDINA

El lateral Diego Medina (CSKA 1948 Sofia, Bulgaria) fue desafectado de la concentración de la Selección Nacional por una lesión muscular, de acuerdo con la versión del cuerpo técnico, siendo la primera baja en este período de trabajo. El futbolista llegó a Santa Cruz, donde radica su familia y aprovechará estos días para tomar una vacación.

Sin Medina, el cuerpo técnico tiene como alternativas a Yomar Rocha y a Lucas Macazaga para cubrir ese costado de la zona defensiva, descartando la idea de llamar a otro jugador.

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