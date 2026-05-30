VIDEO: El título del PSG desata el caos y la violencia en París

La celebración por la obtención de la segunda Liga de Campeones consecutiva del París Saint-Germain se salió de control durante la noche del sábado. Lo que comenzó como una fiesta por el histórico logro deportivo terminó convirtiéndose en una jornada marcada por incidentes y desmanes en las calles de París.

De acuerdo con reportes de medios franceses, grupos de aficionados protagonizaron actos de vandalismo en diferentes puntos de la capital, causando daños a su paso. En redes sociales comenzaron a circular numerosos videos que muestran a personas corriendo por las calles mientras se registraban momentos de tensión en varios sectores de la ciudad.

Ante la situación, las fuerzas de seguridad desplegaron operativos para intentar restablecer el orden. Según los informes preliminares, varias personas fueron detenidas por la policía durante los disturbios.

El PSG conquistó su segunda Champions League consecutiva tras derrotar al Arsenal por 4-3 en la tanda de penales. El encuentro había terminado igualado 1-1 tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga, antes de definirse desde los doce pasos.

Mientras el club parisino celebra uno de los mayores éxitos de su historia deportiva, las autoridades francesas continúan evaluando los daños ocasionados durante los incidentes registrados en la capital.

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