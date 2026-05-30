Miguel Ángel Terceros volverá a tener la confianza del cuerpo técnico del Santos liderado por Alexis Stival más conocido como Cuca y será titular este sábado en el partido frente a Vitória por la fecha 18 del Brasileirao.

El futbolista boliviano aparece nuevamente en el once inicial del Peixe y buscará ser uno de los protagonistas del encuentro que se jugará desde las 19:00 en el estadio Vila Belmiro.

Alineación del Santos para enfrentar al Vitória. Foto: Santos Futebol Clube (Facebook).

Santos llega a este compromiso después de caer por 3-2 ante Gremio en un partido lleno de emociones. El conjunto paulista había logrado ponerse en ventaja durante el encuentro, pero terminó sufriendo la remontada y sumando una nueva derrota en el campeonato brasileño.

Por su parte, Vitória llega motivado tras imponerse por 2-0 a Internacional y buscará repetir una actuación sólida para sumar puntos en condición de visitante.

La atención de los aficionados bolivianos estará puesta en Miguelito, quien tendrá una nueva oportunidad para demostrar su talento en una de las ligas más competitivas del continente y ayudar a Santos a reencontrarse con la victoria.

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