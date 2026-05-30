El título del PSG termina en caos: incendian autos y bicicletas

Los festejos por la consagración del París Saint-Germain en la Liga de Campeones continúan dejando escenas de violencia en París. Las celebraciones por el segundo título consecutivo del club francés se transformaron en disturbios que mantienen en alerta a las autoridades.

De acuerdo con los reportes preliminares, más de 50 personas fueron detenidas por la policía y al menos una resultó herida con arma blanca durante los incidentes registrados en distintos puntos de la ciudad.

Los desmanes incluyeron la quema de bicicletas ubicadas en avenidas de la capital francesa y el incendio de un automóvil, hechos que fueron captados por numerosos ciudadanos y difundidos posteriormente en las redes sociales.

Diferentes videos que circulan en internet muestran escenas de caos, con grupos de personas corriendo por las calles y la intervención de las fuerzas de seguridad para intentar controlar la situación.

El PSG conquistó su segunda Champions League consecutiva tras imponerse por 4-3 en la tanda de penales al Arsenal, luego de que el encuentro terminara empatado 1-1 en el tiempo reglamentario y en la prórroga. Sin embargo, la histórica celebración deportiva quedó opacada por los graves incidentes registrados en la capital francesa.

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