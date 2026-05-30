Always recupera la cima tras vencer 3-1 a ABB

Always Ready volvió a quedar como primero en la tabla del Campeonato, después de la victoria sobre ABB por 3-1, la tarde del sábado, en el inicio del ciclo del director técnico, Mauricio Soria, en un compromiso jugado en el estadio Municipal de Villa Ingenio, por la décima fecha.



El cuadro millonario venció sin problemas a ABB, tomando su lugar en el primer sitio, con 17 puntos, la misma cantidad que tiene The Strongest, pero con una mayor diferencia de gol (+10 contra +6), que le permite estar en la punta, aprovechando que el cuadro de Achumani sufrió la reprogramación de su partido en la jornada de los clásicos.



ABB fue el primero en tocar el pórtico con un zurdazo de Layonel Figueroa, estrellando la pelota en el palo. El mismo jugador se encargó de rematar un penal en el primer tiempo, pero el arquero Alaín Baroja colocó la mano a tiempo y el palo terminó de ayudar al guardameta venezolano.



En una falta polémica, de Denilson Valda por Fernando Saucedo, el árbitro Carlos Arteaga (Santa Cruz) sancionó un penal, que Enrique Triverio cambió en el 1-0, a los 36 minutos.



En la segunda parte, al estilo de Soria, la ofensiva de la banda roja apretó al contrario hasta conseguir el 2-0, mediante una definición de Fernando Nava, delante del arco, recibiendo una habilitación diagonal.



El tercer gol llegó a los 79 minutos, en una jugada fortuita en la cual Sebastián Claure trató de despejar un rebote del arquero Jairo Cuellar, pero mandó la pelota contra su pórtico.



El descuento subió al marcador a los 82 minutos, con una triangulación de los amarillos, terminando en una asistencia para que Juan Fajardo defina delante del arco (3-1), como un consuelo a una tarde de falta de puntería.

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