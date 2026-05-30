¡Golazo de Miguelito! El boliviano anota para Santos ante Vitória

Miguel Ángel "Miguelito" Terceros escribió una página especial en su carrera profesional este sábado al marcar su primer gol en el Brasileirao con la camiseta de Santos. El boliviano fue el encargado de abrir el marcador en el duelo frente a Vitória, desatando la euforia en el estadio Vila Belmiro.

La jugada llegó a los 18 minutos del encuentro. Miguelito recibió el balón en las inmediaciones del área grande y sacó un potente remate que se desvió en la pierna de un defensor rival antes de terminar en el fondo de la red. El arquero no pudo reaccionar y observó cómo la pelota ingresaba para el 1-0 del Peixe.

Tras la conquista, el futbolista boliviano corrió hacia un costado de la cancha para celebrar junto a los aficionados santistas, que respondieron con una gran ovación al joven mediocampista.

El tanto permitió que Santos tome ventaja sobre Vitória en un partido clave por una nueva fecha del Brasileirao y confirmó el buen momento que atraviesa el jugador nacional, quien volvió a recibir la confianza del cuerpo técnico para arrancar como titular.

Más allá de la importancia del resultado parcial, el gol tiene un significado especial para Miguelito, ya que representa su primera anotación en la máxima categoría del fútbol brasileño con el plantel profesional de Santos.

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