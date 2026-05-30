París no suelta la corona: PSG derrotó al Arsenal y volvió a conquistar Europa

La UEFA Champions League 2026 tuvo una final cargada de emociones, tensión y dramatismo hasta el último instante. Paris Saint-Germain logró defender su corona europea al imponerse en la tanda de penales al Arsenal, luego de una intensa batalla que terminó igualada 1-1 tras 120 minutos de juego.

El conjunto inglés golpeó primero y silenció a la afición parisina apenas a los cinco minutos de partido. Kai Havertz apareció dentro del área para abrir el marcador y darle la ventaja al Arsenal, que durante gran parte del encuentro mostró solidez defensiva y estuvo cerca de quedarse con el título.

PSG reaccionó con el paso de los minutos y fue creciendo en protagonismo. El equipo francés encontró la igualdad a los 64 minutos gracias a Ousmane Dembélé, quien aprovechó una jugada colectiva para vencer al guardameta rival y devolver la esperanza a los vigentes campeones.

Con el empate, la final se trasladó al tiempo suplementario. Durante los 30 minutos de prórroga ambos equipos tuvieron oportunidades para desnivelar el marcador, pero la falta de eficacia y las intervenciones de los arqueros mantuvieron la igualdad.

La definición llegó desde el punto penal. Allí PSG mostró mayor serenidad y efectividad para imponerse por 4-3, desatando la celebración de jugadores e hinchas que vieron a su equipo conquistar nuevamente el trofeo más importante del fútbol europeo.

Con esta consagración, el cuadro parisino consigue el bicampeonato continental y consolida una de las etapas más exitosas de su historia reciente, mientras que Arsenal deberá seguir esperando para conquistar por primera vez la ansiada Orejona.

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