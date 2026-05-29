Entre lágrimas: niño conoció a su ídolo y protagonizó una emotiva escena viral

Una escena cargada de emoción y ternura se volvió viral en las últimas horas y recordó por qué el fútbol puede generar momentos inolvidables fuera de la cancha. El protagonista fue un pequeño hincha de Deportes Copiapó, quien cumplió su sueño de conocer a su máximo ídolo, el defensor Agustín Ortíz.

Todo ocurrió durante la celebración de cumpleaños del niño. En un video que comenzó a circular en redes sociales se observa al pequeño sentado frente a una torta, rodeado de su familia, cuando su padre le pide que mire hacia un costado.

Al girar la mirada, el niño descubre inesperadamente la presencia del futbolista de Deportes Copiapó. La emoción fue tan grande que inmediatamente se cubrió el rostro y rompió en llanto al ver a su ídolo frente a él.

La reacción conmovió aún más porque Agustín Ortíz también terminó emocionándose hasta las lágrimas al observar el cariño sincero del pequeño fanático. Segundos después, ambos se abrazaron en una escena que rápidamente conquistó a miles de usuarios en redes sociales.

El defensor nortino llegó además con un regalo especial: una camiseta para el niño, quien no podía ocultar la felicidad de compartir ese momento junto al jugador que admira.

Las imágenes generaron cientos de comentarios destacando el gesto del futbolista y recordando que el fútbol no solamente se vive en los estadios, sino también en historias humanas capaces de tocar el corazón de miles de personas.

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