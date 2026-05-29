Llanto, luto y dolor: futbolista fue al campo por el día de la madre y terminó victimado por un venezolano

Consternación y tristeza se viven en la comunidad de Los Negros y en el fútbol cruceño tras la muerte de Ronaldiño Rojas Choque, joven deportista y exfutbolista de Royal Pari, quien fue asesinado presuntamente por un ciudadano venezolano durante el pasado fin de semana.

Familiares, amigos y vecinos acompañan el velorio del joven jugador mientras exigen justicia y la captura del responsable. Según el último informe policial, Ronaldiño recibió cinco impactos de bala, hecho que terminó acabando con su vida.

La tragedia golpeó especialmente a sus seres queridos, quienes recordaron que el joven había viajado desde Santa Cruz hasta Los Negros únicamente para compartir con su madre por el Día de la Madre.

Entre lágrimas, la hermana de Ronaldiño declaró a Red Uno que su hermano era conocido por ser un muchacho tranquilo, dedicado al deporte y querido por quienes lo rodeaban.

“Él vino solamente a visitar a mi mamá por el Día de la Madre y lo terminaron matando. Queremos que capturen al asesino”, expresó con profundo dolor.

La noticia también generó repercusión en instituciones deportivas donde el futbolista dejó huella. El club Royal Pari publicó un mensaje de condolencias en sus redes sociales lamentando el fallecimiento del exjugador y enviando apoyo a sus familiares y amigos.

Por su parte, la academia FC Jenecherú también despidió al joven con palabras emotivas, recordándolo como amigo y futbolista formado dentro de su escuela deportiva.

Mientras continúan las investigaciones, el pedido de justicia crece entre familiares y allegados, quienes esperan que las autoridades logren esclarecer el caso y dar con el paradero del principal sospechoso.

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