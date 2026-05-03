Luto en el atletismo boliviano: fallece el padre de la velocista Guadalupe Torrez

El atletismo boliviano se encuentra de duelo tras el fallecimiento de Víctor Raúl Torrez Segales, padre de la destacada velocista Guadalupe Torrez. La noticia sorprendió a la deportista cuando se encontraba en Ecuador, donde tenía previsto competir, obligándola a retornar de inmediato a Santa Cruz para acompañar a su familia.

Torrez, actual campeona nacional de los 100 metros planos y poseedora del récord boliviano con un tiempo de 11”57 conseguido en 2024, también ostenta la mejor marca del país en los 60 metros bajo techo con 7,32 segundos. Sin embargo, su presente deportivo queda en pausa ante este difícil momento personal.

El respaldo de sus padres fue determinante en su formación tanto dentro como fuera de las pistas. Junto a su madre, Caferina Torrez Zabala, su padre acompañó de cerca su crecimiento, que la llevó a competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 y a recibir la distinción Victoria Alada 2024 otorgada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz.

Las exequias se desarrollan en la Sala Municipal del Distrito 6, en la zona de Luján. La misa de cuerpo presente está programada para el lunes 4 de mayo a las 13:00, y posteriormente el traslado al Cementerio Memorial Park se realizará a las 14:00.

A través de sus redes sociales, la atleta expresó el profundo dolor que vive por la partida de su padre, en un mensaje cargado de sentimiento. Hoy, lejos de las competencias, Guadalupe Torrez enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida, rodeada del cariño de sus seres queridos.

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