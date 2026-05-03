Un nuevo hecho delictivo se registró en la zona de Ciudad Satélite, en la ciudad de Potosí, donde dos delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron a un transeúnte para robarle su teléfono celular.

El asalto ocurrió en la esquina de las calles Colombia y Melchor Daza, en plena vía pública, bajo la modalidad conocida como “motochorro”, que consiste en ataques rápidos perpetrados por sujetos que se movilizan en motocicleta.

De acuerdo con reportes preliminares, los antisociales abordaron a la víctima de manera sorpresiva, le arrebataron su dispositivo móvil y se dieron a la fuga en cuestión de segundos.

El caso vuelve a encender la alerta sobre este tipo de delitos, que se han vuelto recurrentes en distintas zonas urbanas, caracterizados por su rapidez y dificultad para identificar a los responsables.

Las autoridades recomendaron a la población evitar el uso visible de objetos de valor en la vía pública, mantenerse atentos al entorno y denunciar cualquier hecho sospechoso.

Con información de El Potosí Digital.

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