Policía vincula recientes crímenes a disputa narco tras caída de red ligada a Marset

La Policía Boliviana maneja la hipótesis de que varios hechos delictivos recientes estarían relacionados con una disputa interna dentro del narcotráfico, tras la desarticulación de estructuras vinculadas al narcotraficante Sebastián Marset.

“Hay una correlación entre estos crímenes y el narcotráfico, principalmente con la captura que hemos realizado”, señaló el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, al explicar que la caída de esta red habría generado un vacío de poder.

Según el análisis, esta situación estaría provocando enfrentamientos entre distintos grupos criminales que buscan asumir el control de las operaciones ilegales.

“Esa captura ha generado un vacío en el nivel de liderazgo del narcotráfico en Bolivia, y esto está generando que muchas facciones quieran asumir ese rol”, afirmó.

Desde la institución del orden aseguraron que se mantiene un trabajo constante para contener esta situación.

“Bolivia no es el patio trasero de estos delincuentes y los vamos a sacar”, enfatizó la autoridad, al remarcar que se trata de un proceso que no se resolverá de manera inmediata.

En el marco de las investigaciones, se identificó que dentro de la estructura criminal existía un segundo nivel de mando compuesto por al menos cuatro personas. Uno de los nombres que surge en este contexto es el de alias “El Colla”, quien sería parte de esta lucha de poder; sin embargo, la Policía sostiene que ya no se encontraría en territorio boliviano.

Las autoridades también aclararon que, si bien esta hipótesis explica parte del escenario actual, no todos los hechos delictivos estarían necesariamente vinculados a esta disputa.

Las investigaciones continúan y no se descarta que en los próximos días se puedan obtener nuevos elementos que permitan esclarecer la relación entre estos crímenes y las redes del narcotráfico en el país.

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