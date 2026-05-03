Barcelona vence a Osasuna y queda a un paso del título de LaLiga.

El Barcelona logró una victoria clave por 1-2 ante Osasuna en El Sadar y quedó a un paso de consagrarse campeón de LaLiga, en un partido que dominó durante gran parte del juego, pero que se le complicó en los minutos finales.

El conjunto dirigido por Hansi Flick salió con iniciativa desde el inicio, generando las primeras ocasiones a través de Robert Lewandowski y Dani Olmo, ante un rival que priorizó el orden defensivo y buscó responder al contragolpe.

Osasuna respondió y puso en aprietos al líder

Con el paso de los minutos, el equipo local ganó confianza y generó peligro. Ante Budimir estrelló un balón en el poste, mientras que el arquero Joan García tuvo intervenciones clave para sostener el empate.

Antes del descanso, Osasuna dejó la sensación de que podía hacer daño, aprovechando espacios y errores puntuales del líder del campeonato.

El Barcelona golpeó en el momento justo

En la segunda mitad, el partido se mantuvo equilibrado hasta que el Barcelona encontró la diferencia en el tramo final.

Un centro preciso de Rashford terminó en la cabeza de Lewandowski, que marcó el 0-1 al minuto 81. Poco después, Ferran Torres amplió la ventaja al 86, dando la impresión de que el partido estaba resuelto.

Final con suspenso en El Sadar

Sin embargo, Osasuna reaccionó rápidamente. Raúl García de Haro descontó al minuto 88, generando incertidumbre en los últimos instantes.

El Barcelona tuvo que resistir el empuje final del rival para asegurar tres puntos que lo dejan a un paso del título.

¿Cuándo puede ser campeón?

El conjunto azulgrana podría consagrarse este mismo domingo, siempre que el Real Madrid no gane en su visita al Espanyol.

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