Viceministro advierte "reorganización" del crimen en Santa Cruz

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, aseguró este sábado que el crimen organizado atraviesa una “reorganización” en Santa Cruz, lo que obliga a ampliar el trabajo de inteligencia y cooperación más allá de las fronteras nacionales.

“Definitivamente hay una reorganización del crimen organizado en Santa Cruz y estamos trabajando para tener objetivos más altos, no solamente con la Policía local, sino con la Policía regional”, afirmó la autoridad tras la reunión interinstitucional.

Justiniano anunció además la articulación de acciones con países vecinos, en el marco de una estrategia regional contra el narcotráfico y las estructuras criminales.

“Les adelanto que el miércoles y jueves vamos a tener una reunión de alto nivel con autoridades de Brasil; viene la Policía Federal y vamos a trabajar de forma conjunta para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico”, sostuvo.

La autoridad señaló que estas acciones buscan fortalecer la cooperación internacional ante el avance de redes delictivas que operan de manera transnacional.

Recordemos que, entre las principales decisiones de la reunión se encuentra la activación del Consejo Sectorial Nacional de Seguridad Ciudadana, en el marco de la Ley 264, como instancia de coordinación para reforzar las políticas de seguridad.

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