Tras doble asesinato en Santa Cruz, diputados cuestionan ausencia de política de seguridad

Luego del reciente asesinato de dos personas en Santa Cruz, presuntamente vinculado a redes criminales, desde la Asamblea Legislativa expresaron preocupación por el incremento de la violencia y la aparente ausencia de una política efectiva de seguridad nacional.

El diputado disidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Ramiro Benegas, fue contundente en su crítica al gobierno. “No ha habido una política de seguridad ciudadana o nacional, entonces todos entran y salen de Bolivia como en su casa, vienen a delinquir y matar. El sicariato está en su auge”, declaró, refiriéndose al incremento de crímenes violentos con características de ejecuciones.

En una postura más matizada, el diputado oficialista Zacarías Laura, también del MAS, reconoció conflictos entre narcotraficantes que estarían disputándose territorios tras la salida de Sebastián Marset, el presunto narcotraficante uruguayo que operaba en Bolivia y cuya red fue desmantelada parcialmente en 2023.

“Se tiene algunos encuentros por narcotraficantes que quieren tener el dominio del territorio, ese vacío que dejó Marset en el tema del narcotráfico. Pero como gobierno nacional se ha indicado que se van a escatimar todos los esfuerzos correspondientes para poner orden”, afirmó Laura, destacando el compromiso del Ejecutivo de retomar el control.

Estas declaraciones se dan tras el informe del ministro de Gobierno, Roberto Ríos, quien no descartó la participación de organizaciones internacionales en el doble asesinato registrado en Santa Cruz, lo que alimenta las sospechas de que Bolivia podría estar siendo utilizada como ruta o centro de operaciones por redes del crimen organizado transnacional.

