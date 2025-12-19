TEMAS DE HOY:
Bolívar golea a Blooming y avanza a la final de la Copa Bolivia

Con un hat-trick de Dorny Romero y goles de Cauteruccio y Velásquez, la academia paceña selló su clasificación a la definición del torneo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/12/2025 23:59

La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Bolívar se aseguró un lugar en la gran final de la Copa Bolivia tras vencer de manera contundente a Blooming por 5-0 en el partido de vuelta de las series del torneo.

Con este resultado, el equipo paceño selló su pase a la definición del segundo campeonato del año con un marcador global de 6-1, luego de haber empatado 1-1 en Santa Cruz en el duelo de ida.

El conjunto dirigido por Flavio Robatto necesitó apenas un tiempo para dominar a su rival.

 

Martín Cauteruccio abrió el marcador a los 9 minutos, seguido por el tanto de John ‘Papu’ Velásquez a los 26’. Dorny Romero se lució con un hat-trick, anotando a los 34, 45 y 73 minutos, consolidando la superioridad de la academia paceña.

Blooming llegó a La Paz con serios inconvenientes internos, entre ellos la falta de pago de salarios por parte de la dirigencia, lo que afectó su rendimiento en el Hernando Siles.

Con este triunfo, Bolívar espera por Nacional Potosí en la final de la Copa Bolivia. El duelo de ida se jugará este sábado en la Villa Imperial a las 18:00, mientras que la revancha será el lunes en el estadio Hernando Siles, programada para las 19:00.

