Exportadores respaldan el fin de la subvención, pero exigen biotecnología para bajar costos

El sector exportador de Bolivia recibió con optimismo, aunque con tareas pendientes, la promulgación del Decreto Supremo 5503. Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), señaló que gran parte de las solicitudes planteadas al Gobierno fueron incorporadas en esta norma, lo que marca un nuevo rumbo para la economía nacional.

Entre los puntos celebrados por los exportadores se encuentran la liberación de las exportaciones, las medidas para atraer inversiones y la liberación de aranceles para repuestos y componentes, una medida diseñada específicamente para aliviar los costos del sector transporte.

Para la Caneb, el fin de la subvención a los combustibles, aunque implica un ajuste de precios, trae consigo el beneficio de la certidumbre. Barriga explicó que ahora las empresas podrán planificar su gestión a mediano plazo con precios reales, evitando la incertidumbre del desabastecimiento.

“Esperamos que, al ya no haber subvención, Yacimientos (YPFB) pueda regularizar la entrega de los combustibles. Esta medida permitirá estabilizar el precio y traerá certidumbre”, afirmó el líder exportador.

A pesar de los avances, Barriga aclaró que el paquete de medidas está incompleto. El gran ausente en el DS 5503 es el uso de biotecnología, una herramienta que el sector considera vital para enfrentar el nuevo escenario de precios altos en los combustibles.

“Creemos que es muy importante que pongan en vigencia la biotecnología para que la productividad del agro genere mayor volumen y, con eso, logremos reducir los costos agroproductivos”, puntualizó Barriga.

Desde el Gobierno explicaron que el Decreto Supremo 5503 busca estabilizar la economía nacional.

