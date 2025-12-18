“No pague más, el pasaje ya está fijado”: alcalde cruceño toma tres medidas y pedirá reunión con el presidente Paz

La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra atraviesa un estado de alerta económica tras el anuncio del presidente del Estado, Rodrigo Paz, sobre el incremento en el precio de los combustibles y el levantamiento de la subvención. Ante este escenario, el alcalde cruceño, Jhonny Fernández, informó la adopción de tres medidas inmediatas para evitar un impacto mayor en la economía de los ciudadanos, especialmente en el costo del transporte público y la canasta familiar.

Fernández señaló que el incremento de los carburantes ya está generando repercusiones en los sectores productivos y de servicios. “Eliminar la subvención ha tenido un impacto directo en el sector productivo y en los servicios”, manifestó la autoridad municipal en conferencia de prensa.

Desde tempranas horas, la Alcaldía sostuvo una reunión de gabinete para evaluar el comportamiento del mercado y el posible incremento de precios.

Según explicó la autoridad municipal, algunos transportistas ya estarían cobrando de manera irregular entre tres y cuatro bolivianos por el pasaje, pese a que no existe ninguna autorización municipal.

“Por el momento no hemos autorizado ningún incremento. Hay una ley vigente y esa ley se debe respetar”, enfatizó Fernández, exhortando a la población a no pagar montos superiores a los establecidos.

Entre las medidas anunciadas, el alcalde informó que enviará una carta oficial al presidente del Estado solicitando una reunión urgente con todos los alcaldes del país, argumentando que los gobiernos municipales serán los primeros en recibir el impacto de esta decisión. El objetivo es conocer cómo se reglamentará la medida y de qué manera afectará a los productos de la canasta familiar y otros servicios esenciales.

Como segundo punto, la Alcaldía realiza una evaluación técnica del impacto del alza de los combustibles en la estructura de costos del transporte público. Fernández detalló que la gasolina registró un incremento del 86%, el diésel un 163% y el gas natural vehicular un 64%. Además, precisó que de los 11 mil micros que circulan en la ciudad, 6.600 funcionan con diésel y más de 4.000 con gasolina, datos que serán considerados en cualquier análisis sobre el pasaje.

La tercera medida contempla una reunión de emergencia, convocada para las 16:30, con gremiales, productores, transportistas, juntas vecinales y controles sociales, con el fin de consensuar acciones y evitar incrementos unilaterales en precios y tarifas.

Finalmente, el alcalde pidió calma a la población y aseguró que el Gobierno Municipal se encuentra en estado de emergencia y alerta permanente.

“Nuestro objetivo es proteger la economía de la gente, de los vecinos, en un momento tan difícil como el que estamos viviendo”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play