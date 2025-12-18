“La prioridad es asistir a las personas”: Camacho señala que se intensifica el rescate en El Torno

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, informó este jueves sobre las acciones que se vienen desarrollando tras una importante reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) en el municipio de El Torno, uno de los más afectados por el reciente desastre natural.

Según el reporte oficial, once comunidades resultaron afectadas, de las cuales dos permanecen completamente incomunicadas, sin posibilidad de salida. Ante esta situación, la Gobernación y las instituciones que integran el COED priorizan el ingreso de maquinaria pesada para habilitar accesos y brindar asistencia humanitaria.

“Estamos a la espera de una notificación el día de hoy para permitirnos ingresar a un terreno privado y poder hacer el camino alternativo que queremos hacer desde el día uno. Lamentablemente no teníamos la autorización del propietario, lo que ha dificultado el acceso a las comunidades y el flujo de alimentos, así como la evacuación de personas”, explicó Camacho.

El gobernador añadió que, debido a la falta de vías de salida en dos comunidades, la búsqueda y asistencia de este jueves se enfocará en habilitar accesos para permitir el ingreso de ayuda y la evacuación de los habitantes.

Consultado sobre el estado de los caminos, Camacho reconoció que la recuperación será compleja. “Está para largo. Como todo desastre, los efectos y las consecuencias son grandes. Lamentablemente, estamos viendo pérdidas de vidas humanas y la prioridad hoy es rescatar a las personas desaparecidas, sin perder la esperanza, y asistir a quienes aún permanecen en las comunidades”, sostuvo.

En el informe también se destacó que ya se entregó un generador eléctrico para garantizar el acceso al agua potable, considerado un recurso indispensable en la emergencia. Asimismo, cerca de 600 personas han sido atendidas por personal médico, mientras que los equipos de rescate continúan trabajando desde tempranas horas hasta la noche.

Camacho resaltó la coordinación entre rescatistas, Fuerzas Armadas, Policía, municipios, Gobernación y el Estado, calificándola como “fabulosa” y clave para obtener resultados rápidos y concretos.

Respecto a la búsqueda de personas desaparecidas, la autoridad departamental informó que el comandante de las Fuerzas Armadas confirmó recientemente el hallazgo de una persona ya identificada, cuyos datos oficiales serán brindados en las próximas horas.

Finalmente, el gobernador reiteró que dos comunidades continúan siendo inaccesibles, por lo que las labores de este jueves se concentran en habilitar el ingreso para llevar alimentos y evacuar a los pobladores afectados.

