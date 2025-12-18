Sudamérica Vs Europa: conozca cuándo y dónde se jugará la Finalissima entre Argentina–España

La Finalissima de fútbol masculino 2026 ya tiene sede, fecha y horario confirmados. La Conmbeol y la UEFA, junto a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunciaron que el partido entre Argentina y España se jugará el viernes 27 de marzo de 2026.

El encuentro enfrentará a los campeones vigentes de sus respectivos continentes: Argentina, ganadora de la Copa América 2024, y España, monarca de la UEFA Nations League y la EURO 2024, en un nuevo choque entre Sudamérica y Europa.

El partido se disputará en el Estadio Lusail, en Catar, y comenzará a las 14:00 hora de Bolivia. La selección argentina llega como actual campeona de la Finalissima, tras haber conquistado la edición 2022 con una victoria por 3-0 ante Italia en el estadio de Wembley.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó que este enfrentamiento representa “un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones”, además de una oportunidad para que los aficionados vivan un evento histórico. En la misma línea, el titular de la UEFA, Aleksander Čeferin, señaló que el partido refleja la unión de dos continentes futbolísticos y el alcance global del deporte.

Desde la organización informaron que en las próximas semanas se darán a conocer más detalles relacionados con la logística del encuentro y la venta de entradas.

