¿Santos o Paranaense? El propio Miguelito habla sobre su posible futuro

Miguel Terceros atraviesa días de recuperación en la ciudad de Santa Cruz, donde se encuentra trabajando con fisioterapeutas debido a una molestia muscular. En ese contexto, el jugador boliviano se refirió a su futuro profesional y dejó en claro que, por ahora, su prioridad es cumplir con su contrato vigente.

“De momento sí, todavía no tengo certeza si me quedo o no, pero de momento me tengo que presentar allá”, expresó Miguelito, confirmando que debe retornar a Santos, club con el que aún mantiene vínculo contractual.

Desde Brasil surgieron versiones que indican que el futbolista habría recibido ofertas del Atlético Paranaense, equipo que logró el ascenso a la primera división para la próxima temporada. Sin embargo, el propio Terceros aseguró no tener información directa sobre ese interés.

“Mire, yo sinceramente no sé nada, yo solamente sé que tengo que presentarme en Santos y esas cosas se quedan con mi empresario. Como le digo, ahora aprovechar un poco con la familia, esta semana trabajaré con los fisios y ver lo que pasa”, señaló el jugador, cerrando cualquier especulación sobre decisiones inmediatas.

Por ahora, Miguelito se enfoca en su recuperación física y en cumplir con sus obligaciones contractuales, mientras su entorno maneja las posibles opciones para su futuro futbolístico.

Mira la programación en Red Uno Play