Nigeria ha elevado un reclamo formal ante la FIFA buscando ocupar el lugar de Congo en el repechaje hacia el próximo Mundial. La medida surge después de que las Super Águilas denunciaron que durante la clasificación algunos jugadores congoleños, entre seis y nueve, incluidos Tuanzebe (Inglaterra), Masuaku (Francia), Wan-Bissaka (Inglaterra) y Sadiki (Bélgica), podrían no haber cumplido con los requisitos de elegibilidad.

La controversia se desató tras la eliminación de Nigeria a manos de Congo en la tanda de penales por 4-3 en un partido disputado en Rabat, Marruecos. Eric Chelle, entrenador de las Águilas, acusó inicialmente de “magia negra” el resultado y posteriormente ofreció disculpas tras el escándalo generado.

Según las autoridades nigerianas, estos futbolistas no renunciaron formalmente a su ciudadanía anterior, lo que contraviene la Constitución de la República Democrática del Congo, que prohíbe la doble nacionalidad. Además, la FIFA habría aprobado inicialmente a estos jugadores con documentación proporcionada por Congo, pero que ahora se considera incompleta o fraudulenta.

Si la FIFA falla a favor de Nigeria, Congo podría enfrentar sanciones que van desde multas hasta la descalificación. Sin embargo, cualquier decisión podría ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Mientras tanto, Jamaica y Nueva Caledonia jugarán la semifinal del repechaje el próximo 26 de marzo en el Estadio Akron de Guadalajara. El ganador se enfrentará a Congo en la final intercontinental, con el pase al grupo K del Mundial, junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia, en juego.

