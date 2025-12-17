Máxima alerta: Policía busca a dos peligrosos integrantes del PCC que escaparon de Chonchocoro

La Policía Boliviana activó los protocolos de recaptura y el denominado Plan Z para dar con el paradero de dos reclusos brasileños de alta peligrosidad que se fugaron del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el departamento de La Paz.

Los internos fueron identificados como Jangledson De Olivera y Óscar Junior Terra Días, quienes presuntamente utilizaron una escalera para escapar del recinto penitenciario. Tras la fuga, se activaron operativos policiales a nivel nacional e internacional, debido al alto riesgo que representan.

El jefe de Seguridad Penitenciaria, coronel Juan Carlos Revollo, informó que la búsqueda fue declarada prioritaria, tomando en cuenta los antecedentes de ambos ciudadanos extranjeros.

“Se ha dispuesto la activación del denominado Plan Clave Z, que implica el despliegue de personal policial en puntos estratégicos del departamento de La Paz y otras zonas sensibles, con controles fijos y móviles, patrullajes preventivos y operativos de verificación de identidad en carreteras, terminales y vías de ingreso y salida”, explicó la autoridad.

Según detalló Revollo, uno de los fugados está vinculado como cómplice en un reciente asesinato ocurrido en el penal de Palmasola, donde presuntamente habría facilitado el arma utilizada en el crimen. Además, cuenta con antecedentes previos de fuga.

Las autoridades solicitaron el apoyo de la población e instaron a que cualquier información que permita dar con el paradero de los reclusos sea comunicada de inmediato a la línea 110 o a la unidad policial más cercana.

“Los operativos se mantendrán activos de manera ininterrumpida hasta lograr la recaptura de los privados de libertad fugados”, aseguró el coronel Revollo.

